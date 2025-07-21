В России заявили об уходе со СВО на «вечный пир» экс-фигуранта громкого уголовного дела

Экс-фигурант дела о беспорядках на Манежной площади Унчук не вернулся со СВО

Экс-фигурант громкого уголовного дела о беспорядках в 2010 году на Манежной площади в Москве Кирилл Унчук не вернулся с боевого задания в ходе специальной военной операции (СВО). Об этом сообщается в Telegram-канале партии «Другая Россия Э.В. Лимонова».

По информации портала, Унчук выполнял задачи в районе Часова Яра. Его командир рассказал, что дрон-камикадзе попал прямо в бойца во время штурма группой Унчука блиндажа Вооруженных сил Украины.

Из публикации и иллюстрации к ней следует, что Унчук придерживался языческих воззрений — на его теле набиты татуировки с солярными символами, а в посте-некрологе заявили о его «уходе на вечный пир», то есть в Вальгаллу.

Кирилл участвовал в штурмах, выполнял боевые задачи по эвакуации раненых и мирного населения. И погиб как викинг — в бою, с оружием в руках, отправившись, как он всегда и хотел, «на вечный пир» некролог Кириллу Унчуку

Беспорядки на Манежной площади произошли 11 декабря 2010 года. Футбольные фанаты выражали протест против освобождения почти всех участников драки, жертвой которой стал футбольный фанат Егор Свиридов. В ходе столкновений на Манежной пострадали 32 человека. Первыми по делу о беспорядках были осуждены Игорь Березюк, Кирилл Унчук, Руслан Хубаев, Леонид Панин и Александр Козевин. Осенью 2011 года они получили от 2,5 до 5 лет колонии. Позднее сроки незначительно снизили.