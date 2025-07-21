В России заявили об уходе со СВО на «вечный пир» экс-фигуранта громкого уголовного дела

Экс-фигурант громкого уголовного дела о беспорядках в 2010 году на Манежной площади в Москве Кирилл Унчук не вернулся с боевого задания в ходе специальной военной операции (СВО). Об этом сообщается в Telegram-канале партии «Другая Россия Э.В. Лимонова».
По информации портала, Унчук выполнял задачи в районе Часова Яра. Его командир рассказал, что дрон-камикадзе попал прямо в бойца во время штурма группой Унчука блиндажа Вооруженных сил Украины.
Из публикации и иллюстрации к ней следует, что Унчук придерживался языческих воззрений — на его теле набиты татуировки с солярными символами, а в посте-некрологе заявили о его «уходе на вечный пир», то есть в Вальгаллу.
Кирилл участвовал в штурмах, выполнял боевые задачи по эвакуации раненых и мирного населения. И погиб как викинг — в бою, с оружием в руках, отправившись, как он всегда и хотел, «на вечный пир»
Беспорядки на Манежной площади произошли 11 декабря 2010 года. Футбольные фанаты выражали протест против освобождения почти всех участников драки, жертвой которой стал футбольный фанат Егор Свиридов. В ходе столкновений на Манежной пострадали 32 человека. Первыми по делу о беспорядках были осуждены Игорь Березюк, Кирилл Унчук, Руслан Хубаев, Леонид Панин и Александр Козевин. Осенью 2011 года они получили от 2,5 до 5 лет колонии. Позднее сроки незначительно снизили.