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09:40, 21 июля 2025Из жизни

В центре города нашли 80 мертвецов

Археологи обнаружили 80 скелетов в центре эстонского города
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Xolodan / Shutterstock / Fotodom

В центре эстонского Тарту при строительных работах обнаружено около 80 мертвецов XVIII века. Об этом сообщает ERR.

Археологи нашли захоронения на улице Лиллемяэ, расположенной в центре города. Большинство из них датируются XVIII веком, а некоторые относятся к Средневековью. «После завоевания Тарту в Северной войне сюда прибыло много русских — солдаты, их семьи, ремесленники, которые использовали это кладбище», — пояснил биоархеолог Мартин Мальве.

Среди находок — общая могила с пять-шестью скелетами молодых мужчин, которых, вероятно, не стало от эпидемии, а также православные крестики и монеты 1740 года. Несмотря на хорошую сохранность деревянных гробов, кости сильно пострадали от кислой почвы.

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