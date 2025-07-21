ВСУ пополнили до двух тысяч наемников из Колумбии

Командир «Гамлета»: ВСУ пополнили до двух тысяч наемников из Колумбии

Около двух тысяч колумбийских наемников пополнили подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), рассказал командир штурмовой роты 47-й отдельной механизированной бригады «Гамлет», пишет ТАСС.

Он уточнил, что «не спрашивал об их мотивации, у них свои интересы». «Скажу, что тысяча, даже две тысячи колумбийцев приехали», — подчеркнул военный.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук рассказал, что наемники в составе ВСУ — это уже в основном не боевики, а технический состав для обслуживания военной техники.

