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22:35, 21 июля 2025Бывший СССР

ВСУ пополнили до двух тысяч наемников из Колумбии

Командир «Гамлета»: ВСУ пополнили до двух тысяч наемников из Колумбии
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Aleksandr Gusev / Global Look Press

Около двух тысяч колумбийских наемников пополнили подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), рассказал командир штурмовой роты 47-й отдельной механизированной бригады «Гамлет», пишет ТАСС.

Он уточнил, что «не спрашивал об их мотивации, у них свои интересы». «Скажу, что тысяча, даже две тысячи колумбийцев приехали», — подчеркнул военный.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук рассказал, что наемники в составе ВСУ — это уже в основном не боевики, а технический состав для обслуживания военной техники.

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