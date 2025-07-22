Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
10:08, 22 июля 2025Культура

Концерт российского артиста в Европе отменили из-за выступления в ДНР

Концерт пианиста Романовского в Италии отменили из-за выступления в Мариуполе
Андрей Шеньшаков

Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

Концерт российского пианиста Александра Романовского в Италии отменили из-за его выступления в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает местное издание il Fatto Quotidiano.

По информации издания, выступление, которое было запланировано на 5 августа в Болонье, не состоится из-за того, что Романовский давал концерт в 2022 году в Мариуполе. Это уже второе сорванное мероприятие с участием Романовского: в начале прошлого года он также не смог выступить на территории Италии.

В августе 2022 года Королевский музыкальный колледж в Лондоне отстранил Романовского от преподавательской деятельности из-за его выступления в ДНР. Известно, что пианист получил итальянское гражданство еще в 2011 году, сейчас он преподает музыку в городе Павия.

Ранее стало известно, что концерт выдающегося российского дирижера Валерия Гергиева в Италии отменен. Руководство Королевского дворца в Казерте решило не рисковать из-за «близости» артиста к властям России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Умерла глава Верховного суда России

    В России захотели разрешить ездить по выделенной полосе еще одной категории водителей

    Раскрыта роль НАТО в военной помощи США Украине

    Названы уничтоженные дронами «КУБ» цели

    Подробности российских ночных ударов раскрыли

    В российском городе загорелась мастерская по сборке дронов

    Десятилетний российский шахматист стал международным мастером

    Главком ВСУ отправил миллион рублей в Россию. Зачем он это сделал?

    Тигр-людоед растерзал женщину

    46-летняя Елена Летучая вышла на публику в бюстгальтере

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости