Неожиданное хобби помогло найти экс-главаря самой кровожадной банды в российском городе

В Самаре задержан экс-главарь ОПГ «шубников» Кузнецов за наркотическое растение

В Самаре задержан 53-летний бывший главарь организованной преступной группировки (ОПГ) Виталий Кузнецов, который попался из-за выращивания наркотического растения. Об этом сообщает «КП».

Кузнецов являлся лидером банды «шубников», которые расправлялись с торговцами Кировского рынка и их семьями ради шуб. Эту ОПГ в издании назвали самой кровожадной в 1990-е годы.

По словам источника, после этого Кузнецов работал милиционером в отделе по предупреждению краж автотранспорта Самарского областного ГУВД. Он использовал свои связи для нападений и снабжал преступников формой правоохранителей. В свою очередь, они останавливали на дороге торговцев, так называемых челноков, и стреляли им в голову.

Кузнецова задержали в апреле этого года.

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