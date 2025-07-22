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03:33, 22 июля 2025Путешествия

Переехавшая в Европу россиянка навестила родину и удивилась особенностям жизни там

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева
СюжетРост цен на продукты:

Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»

Россиянка, много лет назад переехавшая в Европу, навестила родину и удивилась некоторым особенностям жизни в современной России. Об этом рассказала в своем личном блоге «Лайк Трэвел ПУТЕШЕСТВИЯ» на платформе «Дзен» ее подруга.

Так, в первую очередь женщина восхитилась сферой медицины — она смогла оперативно записаться на прием к врачу из-за осложнений после операции, хотя ожидала, что будет ждать очереди. «Второй факт, который ее сильно удивил — рост цен. В России цены на продукты сравнялись с европейскими, что-то и вовсе стало дороже. Только мясо и курица подешевле, но совокупно денег уходит примерно одинаково, что здесь, что там», — рассказала блогерша со слов подруги.

Кроме того, россиянка пожаловалась на нехватку российских маркетплейсов в Европе. «Просто мы с вами уже привыкли к ним и воспринимаем как норму, а она лишена такой возможности и делится этим искренне. В Европе нет таких онлайн-сервисов, чтобы зашел на один сайт и купил себе все, начиная от туалетной бумаги и одеяла и заканчивая зимней курткой», — объяснила автор материала.

Ранее переехавший в Россию голландец рассказал о появившихся у него в этой стране привычках. В первую очередь автор публикации упомянул о превышении скорости во время поездок на машине.

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