SCMP указала на потенциал нового аэропорта Китая для торговли с Россией

Строительство нового аэропорта в китайском городе Хэган будет способствовать развитию торговых связей между Китаем и Россией, считают опрошенные газетой South China Morning Post (SCMP) эксперты.

Планируется, что воздушная гавань откроется в 2027 году. О намерениях построить аэропорт Луобэй в Хэгане, расположенном недалеко от северо-восточной границы Китая с Россией, власти сообщили ранее в июле через свой официальный аккаунт в WeChat. По оценкам правительства, инвестиции в строительство составят около 1,2 миллиарда юаней (более 167 миллионов долларов).

По данным SCMP, авиагавань сможет принимать 450 тысяч пассажиров и 1,6 тонн грузов в год. Помимо этого, планируется создать взлетно-посадочную полосу длиной 2,5 тысячи метров и терминал площадью 5 тысячи квадратных метров.

«Близость Хэгана к России дает ему шанс стать региональным логистическим узлом, если торговля продолжит расширяться», — отметил преподаватель Университета Ханг Сенг в Гонконге Дэвид Вонг.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Бразилия, Китай и Индия рискуют столкнуться со вторичными санкциями, если не прекратят торговлю с Россией. Он добавил, что Европа приложит все усилия, выделив необходимые средства, чтобы обеспечить Украине наилучшую позицию на потенциальных мирных переговорах.