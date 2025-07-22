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09:20, 22 июля 2025Экономика

Россиянам назвали опасные места для сбора грибов

Биотехнолог Золотарева: Собирать грибы рядом с дорогами опасно
Александра Качан (Редактор)

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Собирать грибы рядом с автомобильными дорогами и промышленными предприятиями опасно из-за большого количества вредных веществ. Об этом предупредила старший преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева, передает «Газета.Ru».

Эксперт отметила, что ежегодно регистрируются сотни случаев отравлений как ядовитыми, так и съедобными видами грибов. Это связано с тем, что грибы способны накапливать тяжелые металлы и токсины из окружающей среды.

«Особенно опасны экземпляры, собранные вблизи автомобильных трасс, промышленных зон или в черте города. Даже благородные белые грибы или подберезовики, выросшие в этих местах, могут содержать опасные концентрации таких тяжелых металлов, как, например, свинец и кадмий», — рассказала Золотарева. По ее словам, концентрация металлов в грибах возле дорог может превышать нормы в десятки раз.

Кроме того, опасность представляют грибы, которые неправильно хранили или плохо обработали. Биотехнолог подчеркнула, что грибы недостаточно почистить и сварить — это касается в том числе популярных в кулинарии видов. К примеру, грузди перед употреблением необходимо вымачивать не менее 48 часов с регулярной сменой воды для удаления вредного млечного сока.

«При неправильной сушке и хранении в грибах может развиваться плесень, вырабатывающая опасные микотоксины. Большинство микотоксинов не разрушаются при термической обработке и могут вызывать поражение печени и ЖКТ», — добавила эксперт.

Ранее Золотарева отсоветовала россиянам собирать ягоды, растущие рядом с автомобильными дорогами.

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