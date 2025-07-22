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15:35, 22 июля 2025Мир

Сийярто высказался об угрозах Зеленского

Сийярто: Угрозы Зеленского не заставят Венгрию поддержать прием Украины в ЕС
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Угрозы украинского лидера Владимира Зеленского не заставят Венгрию поддержать прием Украины в Европейский союз (ЕС). Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, сообщает ТАСС.

«Я хотел бы четко заявить, что, как бы ни угрожал нам президент Зеленский, Венгрия не поддержит вступление Украины в Европейский союз», — сказал он.

По словам главы венгерского внешнеполитического ведомства, Зеленский крайне враждебно относится к Венгрии и венгерскому народу, включая венгров, живущих в Закарпатье.

Ранее премьер‑министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт не одобрит проект бюджета Евросоюза, в котором предусмотрено финансирование Украины. Он отметил, что Венгрия не согласится с бюджетом, который отправляет деньги венгров Украине.

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