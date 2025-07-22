Сосед Азербайджана отдал ему часть территории

Грузия передала Азербайджану территорию в Тбилиси под посольство

Грузия передала Азербайджану территорию в Тбилиси под посольство. Об этом гласит распоряжение премьер-министра Ираклия Кобахидзе.

Землю в грузинской столице передали в аренду соседней республике на 49 лет бесплатно, говорится в тексте документа. Площадь территории составляет 69 квадратных километров.

Документ был подписан 18 июля, однако СМИ Грузии сообщили о нем спустя несколько дней.

Ранее Кобахидзе назвал число пресеченных за четыре года попыток госпереворота. По его словам, их было также четыре.