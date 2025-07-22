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15:15, 22 июля 2025Культура

Стивен Сигал покинул пост директора российской компании

Актер Стивен Сигал покинул пост директора российской компании «Пять элементов»
Ольга Коровина

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Российский и американский актер Стивен Сигал, известный по ролям в культовых голливудских боевиках, вышел из своего бизнеса в РФ. Об этом пишет «КоммерсантЪ».

По информации источника, в июле мастер боевых искусств покинул пост гендиректора в ООО «Пять элементов». Его место занял член совета директоров компании «Водстрой» Владислав Казак. Смена руководства предприятия фиксируется также в данных ЕГРЮЛ.

Издание уточняет, что официальных комментариев сам Сигал и другие члены руководства «Пяти элементов» не давали.

В ноябре 2016 года Сигал получил российское гражданство. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, актер просил об этом настойчиво, в течение продолжительного времени. Сам Сигал заявлял, что испытывает к стране глубокое уважение и привязанность. В 2023 году сын актера Доминик также стал гражданином России.

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