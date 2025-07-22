Трамп призвал начать расследование против Обамы

Трамп призвал Минюст США расследовать манипуляции Обамы данными разведки

Президент США Дональд Трамп призвал министерство юстиции расследовать возможные манипуляции его предшественника Барака Обамы данными американской разведки о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года. Заявление Трампа прозвучало в ходе переговоров с филиппинским коллегой Фердинандом Маркосом, которые транслировал Белый дом.

«Главарем банды был президент Обама. Барак Хусейн Обама, слышали о таком? (...) Он виновен. Это была государственная измена. Они попытались своровать выборы», — сказал Трамп.

По его словам, в распоряжении директора национальной разведки США Тулси Габбард находятся «тысячи» документов, указывающих на «сговор» в администрации Обамы с целью вмешательства в выборы в 2016 году.

Ранее Габбард заявила, что администрация Обамы передавала журналистам заведомо ложные сведения о том, что у ЦРУ есть доказательства вмешательства России в выборы президента США.