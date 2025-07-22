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20:11, 22 июля 2025Мир

Трамп призвал начать расследование против Обамы

Трамп призвал Минюст США расследовать манипуляции Обамы данными разведки
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Дональд Трамп и Барак Обама

Дональд Трамп и Барак Обама. Фото: Carlos Barria / Reuters

Президент США Дональд Трамп призвал министерство юстиции расследовать возможные манипуляции его предшественника Барака Обамы данными американской разведки о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года. Заявление Трампа прозвучало в ходе переговоров с филиппинским коллегой Фердинандом Маркосом, которые транслировал Белый дом.

«Главарем банды был президент Обама. Барак Хусейн Обама, слышали о таком? (...) Он виновен. Это была государственная измена. Они попытались своровать выборы», — сказал Трамп.

По его словам, в распоряжении директора национальной разведки США Тулси Габбард находятся «тысячи» документов, указывающих на «сговор» в администрации Обамы с целью вмешательства в выборы в 2016 году.

Ранее Габбард заявила, что администрация Обамы передавала журналистам заведомо ложные сведения о том, что у ЦРУ есть доказательства вмешательства России в выборы президента США.

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