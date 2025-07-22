Трамп рассекретил документы об убийстве Мартина Лютера Кинга

WSJ: Трамп опубликовал документы об убийстве Мартина Лютера Кинга

Администрация президента США Дональда Трампа опубликовала документы об убийстве проповедника и борца за права чернокожих Мартина Лютера Кинга-младшего. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).

«Американский народ заслуживает ответов спустя десятилетия после ужасного убийства одного из величайших лидеров нашей страны», — прокомментировала генеральный прокурор Памела Бонди публикацию 230 000 страниц.

В Белом доме указали, что документы имеют отношение к убийце Кинга, американцу Джеймсу Эрлу Рэю, а также включают заявление бывшего сокамерника Рэя о том, что они обсуждали предполагаемый заговор с целью убийства.

В 2019 году стало известно, что ФБР вело клеветническую кампанию против Кинга. По словам его биографа Дэвида Гарроу, американские правоохранители распространяли документы с информацией о том, что Кинг имел внебрачные связи с 45 женщинами, а также об инциденте, когда друг пастора Логан Кирс изнасиловал прихожанку, в то время как присутствовавший при нападении Кинг «смотрел, смеялся и давал советы».