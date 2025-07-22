В России заметили гигантскую акулу

Жители Владивостока заметили гигантскую акулу

Россияне заметили в акватории Владивостока гигантскую акулу. На видео, появившееся в соцсетях, обратило внимание издание «Восток Медиа».

Хищника, предположительно, заметили в районе Токаревского маяка. По данным очевидцев, акула плавала около популярной среди туристов локации. Они отметили, что она была внушительных размеров. Автор видео считает, что это вряд ли сельдевая акула, по его словам, это более крупная рыба.

Ранее сообщалось, что туристы, прибывшие на остров Сахалин, встретили акулу. На кадрах заметно, что хищная рыба держится недалеко от лодки с путешественниками. Уточняется, что они направлялись к маяку на мысе Анива.

