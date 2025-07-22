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09:32, 22 июля 2025Мир

В США отложили голосование по обнародованию материалов дела Эпштейна

CNN: Палата представителей США отложила голосование по материалам дела Эпштейна
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: New York State Division of Criminal Justice Services / Handout via Reuters

Палата представителей Конгресса США отложила до сентября голосование по резолюции, предполагающей обнародование материалов дела скандально известного американского финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом сообщает CNN.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что не намерен допускать голосования по каким-либо мерам, связанным с делом Эпштейна, в последнюю неделю работы нижней палаты Конгресса перед августовскими каникулами, которые продлятся до сентября.

«Я убежден, что администрации необходимо иметь возможность делать то, что она делает, и если дальнейшие действия Конгресса будут необходимы или уместны, мы рассмотрим этот вопрос, но я не думаю, что мы сейчас находимся на этой стадии, потому что мы согласны с президентом», — сказал он.

Тем не менее, в Конгрессе есть двухпартийная группа из членов Палаты представителей во главе с республиканцем Томасом Масси, которая пытается обойти Джонсона и навязать голосование по законопроекту, требующему раскрытия документов. Масси потребуются подписи большинства членов нижней палаты Конгресса под так называемой петицией об освобождении, чтобы добиться голосования в Палате представителей.

Ранее президент США Дональд Трамп назвал «список клиентов» финансиста Джеффри Эпштейном творением демократов и обвинил их в мошенничестве.

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