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20:39, 22 июля 2025Интернет и СМИ

Звезда КВН рассказал об обнаженной женской груди в телеигре

Бывший участник КВН Чепурняк: Масляков разрешил показать номер с женской грудью
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: Sheinkin40 / YouTube

Бывший участник команды КВН ДГУ из Днепропетровска Евгений Чепурняк вспомнил о номере под названием «Эммануэль», который коллектив представил в 1993 году. Об этом выступлении он высказался, беседуя с YouTube-каналом Sheinkin40.

В ролике вспомнили, как участница команды Ирина Елкина в этом номере оголила грудь. Чепурняк предположил, что это был первый случай, когда на отечественном телевидении показали обнаженную женскую грудь.

Звезды телеигры добавил, что показать номер разрешил Александр Масляков, который тогда был руководителем телеигры. «Когда вышел номер "Эммануэль", он сказал: "Это все что угодно, только не КВН", и выпустил это в эфир. Мы, конечно, не ожидали такого», — добавил Чепурняк.

Ранее российская юмористка, звезда шоу Comedy Woman Елена Борщева ответила на критику современного КВН. По мнению комикессы, юмор в «Клубе веселых и находчивых» нравится молодежи до 25 лет.

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