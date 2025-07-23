Адвокат рассказал о судьбе Дудя в случае возвращения в Россию

Адвокат Зернов: Блогера Дудя при возвращении в Россию сразу поместят в СИЗО

Если журналист и блогер Юрий Дудь (внесен Минюстом России в реестр иноагентов) вернется в Россию, то его сразу поместят в СИЗО. Об этом сообщил адвокат Олег Зернов в разговоре с РИА Новости.

По его словам, двухмесячный срок ареста будет исчисляться с момента фактического задержания журналиста. Правозащитник отметил, что его могут задержать правоохранители при пересечении российской границы или компетентные органы иностранных государств, с которыми Россия заключила соответствующие соглашения.

«Выдачу могут не осуществить, если государства считают, что совершенное человеком в РФ деяние — не преступление, либо считают преследование политически мотивированным», — уточнил он.

22 июля стало известно, что Дудя объявили в международный розыск. Он был заочно арестован на два месяца по делу об уклонении от исполнения обязанностей иноагента.