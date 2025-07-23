Китай резко отреагировал на санкции ЕС против своих компаний

Китай сделал ЕС серьезное представление за санкции против своих компаний

Министр коммерции Китая Ван Вэньтао сделал серьезное представление еврокомиссару по торговле Марошу Шефчовичу за решение Европейского союза (ЕС) о включении китайских компаний в новый пакет санкций против России. О резкой реакции сообщает сайт министерства коммерции КНР.

Утверждается, что Вэньтао и Шефчович провели видеозвонок во вторник. Стороны «откровенно и глубоко» обсудили вопросы экономического сотрудничества КНР и ЕС.

«Также было сделано серьезное представление за включение двух китайских финансовых учреждений в 18-й пакет санкций против России», — указано в сообщении.

Ранее стало известно, что ЕС начал работу над 19-м пакетом санкций против России. «Мы вместе с ЕС приняли масштабный пакет санкций, чтобы заставить [Россию] прекратить огонь. И мы пойдем еще дальше, подготовив новый, еще более жесткий пакет санкций», — сказал глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро.