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06:49, 23 июля 2025Мир

Китай резко отреагировал на санкции ЕС против своих компаний

Китай сделал ЕС серьезное представление за санкции против своих компаний
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press

Министр коммерции Китая Ван Вэньтао сделал серьезное представление еврокомиссару по торговле Марошу Шефчовичу за решение Европейского союза (ЕС) о включении китайских компаний в новый пакет санкций против России. О резкой реакции сообщает сайт министерства коммерции КНР.

Утверждается, что Вэньтао и Шефчович провели видеозвонок во вторник. Стороны «откровенно и глубоко» обсудили вопросы экономического сотрудничества КНР и ЕС.

«Также было сделано серьезное представление за включение двух китайских финансовых учреждений в 18-й пакет санкций против России», — указано в сообщении.

Ранее стало известно, что ЕС начал работу над 19-м пакетом санкций против России. «Мы вместе с ЕС приняли масштабный пакет санкций, чтобы заставить [Россию] прекратить огонь. И мы пойдем еще дальше, подготовив новый, еще более жесткий пакет санкций», — сказал глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро.

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