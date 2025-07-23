Китай резко отреагировал на санкции ЕС против своих компаний

Министр коммерции Китая Ван Вэньтао сделал серьезное представление еврокомиссару по торговле Марошу Шефчовичу за решение Европейского союза (ЕС) о включении китайских компаний в новый пакет санкций против России. О резкой реакции сообщает сайт министерства коммерции КНР.
Утверждается, что Вэньтао и Шефчович провели видеозвонок во вторник. Стороны «откровенно и глубоко» обсудили вопросы экономического сотрудничества КНР и ЕС.
«Также было сделано серьезное представление за включение двух китайских финансовых учреждений в 18-й пакет санкций против России», — указано в сообщении.
Ранее стало известно, что ЕС начал работу над 19-м пакетом санкций против России. «Мы вместе с ЕС приняли масштабный пакет санкций, чтобы заставить [Россию] прекратить огонь. И мы пойдем еще дальше, подготовив новый, еще более жесткий пакет санкций», — сказал глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро.