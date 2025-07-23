На Украине пожаловались на отправку бригад «в один конец»

ТАСС: Выданная на два дня провизия говорит об отправке бригады ВСУ в один конец

Родственники военнослужащих 158-й отдельной механизированной бригадой (ОМБР) Вооруженных сил Украины (ВСУ) пожаловались, что штурмовиков отправили в один конец, выдав им провизии на двое суток и списав со счетов. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источники в силовых структурах.

«Матери штурмовиков 158-й ОМБр считают, что их сыновей изначально отправляли "в один конец", выдав припасы максимум на двое суток и списав со счетов сразу после отправки на позиции», — рассказал источник агентства.

Помимо этого, по его словам, родственники 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады жалуются, что выжившим военнослужащим из подразделения запрещено рассказывать о судьбах их сослуживцев.

Ранее американская газета The New York Times (NYT) сообщила, что бойцы ВСУ жалуются на серьезное давление со стороны армии России и не могут сдержать натиск. По словам украинских военнослужащих, российские войска пользуются двумя основными тактиками для продвижения на поле боя: сковывают ВСУ беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), снарядами и планирующими бомбами, а затем атакуют линии противника беспощадными отрядными атаками.