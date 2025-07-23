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23:14, 23 июля 2025Путешествия

Ограничения на полеты ввели в российском аэропорту

Росавиация: Ограничения на полеты введены в аэропорту Сочи
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Екатерина Лызлова / РИА Новости

Для обеспечения безопасности в аэропорту Сочи введены ограничения на полеты воздушных судов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Аэропорт Сочи. (...) Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал Кореняко.

В ночь на 22 июля аналогичные меры принимались в двух других российских аэропортах — в Самаре и Калуге. Ограничения были введены в 02:10 и 02:18 по московскому времени соответственно для обеспечения безопасности полетов.

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