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14:35, 23 июля 2025Путешествия

Россиянам раскрыли стоимость туров в самую популярную страну ближнего зарубежья

АТОР: Туры в Белоруссию стоят от 45 тысяч рублей на двоих
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Sergey Dzyuba / Shutterstock / Fotodom

Россиянам раскрыли стоимость туров в Белоруссию — трехдневная поездка обойдется от 45-60 тысяч рублей на двоих без учета дороги. Об этом сообщают специалисты Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Четырехдневный тур в самую популярную страну ближнего зарубежья будет стоить от 55-75 тысяч рублей, шестидневный — от 80-120 тысяч рублей, семидневный — от 120-140 тысяч рублей.

Ранее турист побывал в Белоруссии и сравнил цены в местном супермаркете с российскими. Автор зашел в сетевой магазин в городе Жлобин в 200 километрах от границы с Россией.

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