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03:53, 23 июля 2025Россия

Российский регион подвергся воздушной атаке

Губернатор Миляев сообщил об уничтожении 12 беспилотников над Тульской областью
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

В ночь на среду, 23 июля, Тульская область подверглась воздушной атаке. Об этом сообщил глава российского региона Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале.

По его словам, подразделения противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 12 дронов над территорией области. В результате случившегося никто не пострадал, информация о возможных повреждениях уточняется, добавил губернатор.

Ранее стало известно об атаке на Ростовскую область. По данным Telegram-канала Mash, украинские беспилотники атаковали Новочеркасск, все они были уничтожены. Отмечается, что целью удара была Новочеркасская государственная районная электростанция (ГРЭС).

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