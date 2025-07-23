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01:00, 23 июля 2025Ценности

Сестра Кейт Мосс поделилась снимком в откровенном бикини

Сестра супермодели Кейт Мосс Лотти поделилась снимком в откровенном бикини
Мария Винар

Фото: @lottiemossxo

Младшая сестра британской супермодели Кейт Мосс Лотти поделилась откровенным снимком с отдыха в Сен-Тропе. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

27-летняя манекенщица показала на размещенном кадре фигуру в бикини с пестрым абстрактным принтом и тонкими завязками. При этом она повязала на талию платок, а в качестве украшений выбрала золотую длинную цепь с подвеской в виде креста. Родственница супермодели подобрала к купальнику босоножки на шпильках, уложила волосы в локоны и сделала макияж в нейтральных тонах.

«Жизнь — это вечеринка», — подписала знаменитость публикацию.

Ранее Лотти Мосс повторила культовый откровенный образ сестры. Тогда манекенщица опубликовала фото с фестиваля Worthy Farm, на которых она предстала в прозрачном ультракоротком платье с широкими рукавами и черных трусах.

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