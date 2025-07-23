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12:08, 23 июля 2025Бывший СССР

Сырский рассмеялся на вопрос об отставке

Главнокомандующий ВСУ Сырский рассмеялся в ответ на вопрос об отставке
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский рассмеялся в ответ на вопрос о возможной отставке. Интервью с главкомом украинской армии опубликовало издание The Washington Post (WP).

Согласно трудовому законодательству, для мужчин на Украине нижняя граница пенсионного возраста начинается с 60 лет. Журналисты спросили у Сырского, рассматривает ли он возможность уйти в отставку по достижению пенсионного возраста 26 июля.

«Он посмеялся над любыми предположениями, что уйдет в отставку», — говорится в публикации о реакции главкома ВСУ на вопрос.

Ранее Сырский заявил, что ВСУ могут снова попытаться пойти в наступление в случае расширения военной помощи Киеву со стороны союзников. При этом генерал признал, что Киев страдает от нехватки систем противовоздушной обороны (ПВО), бронетехники и артиллерийских снарядов.

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