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08:09, 23 июля 2025Забота о себе

В Аргентине запретили зубную пасту Colgate из-за побочных эффектов

Власти Аргентины запретили зубную пасту Colgate после жалоб на язвы и отеки
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Tatiana Morozova / Russian Look / Global Look Press

Зубная паста Colgate попала под запрет в Аргентине в связи с жалобами местных жителей на язвы и отеки. Такую меру решило ввести национальное управление по контролю качества лекарственных средств, пищевых продуктов и медицинских технологий (ANMAT), о чем говорится на сайте аргентинского правительства.

Как уточняется, речь идет о пасте Colgate Total Active Prevention Clean Mint, на которую пожаловались потребители. Число случаев достигло 19: аргентинские чиновники получили сообщения о раздражении и воспалении тканей полости рта, появлении волдырей, язв и жжения. Кроме того, у некоторых начались отеки и боли после пользования пасты.

Ведомство следит за подобными случаями и призывает местное население сообщать о любых нежелательных явлениях, возникающих после использования зубной пасты.

В мае Роспотребнадзор взял на контроль информацию о претензиях к зубной пасте марки Colgate Total Clean Mint после того, как в Бразилии запретили продажу пасты. Ранее также сообщалось, что косметику известного бренда потребовали запретить в России.

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