В Армении заявили о приоритете своих законов в национализации «Электросетей»

ТАСС: Армения отдаст приоритет своим законам в национализации «Электросетей»

Власти Армении будут руководствоваться собственным законодательством в вопросе национализации компании «Электрические сети Армении», которыми владеет арестованный в Ереване бизнесмен Самвел Карапетян. Об этом говорится в заявлении правительства, которое передает ТАСС.

«С уважением относясь к мерам обеспечения, применяемым решениями иностранных арбитражей, в то же время все обязаны руководствоваться законодательством Республики Армения и международными договорами, устанавливающими правила и процедуры признания и исполнения решений арбитражей», — заявили в армянском правительстве.

Там отметили, что назначение временного управляющего в Электросети должно предотвратить риски возникновения энергетического кризиса и обеспечить общественный порядок.

Ранее Карапетян выиграл в Международном суде дело против Армении о национализации «Электросетей». Согласно решению суда, принятые Арменией поправки не соответствуют международным обязательствам республики и должны быть приостановлены.