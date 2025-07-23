В российском регионе попался делавший секретный тайник с взрывчаткой украинский агент

В Нижегородской области ФСБ задержала делавшего тайник с частями БПЛА агента СБУ

В Нижегородской области ФСБ задержала агента Службы безопасности Украины (СБУ), делавшего тайник с составными частями БПЛА и взрывчаткой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ («Государственная измена») и части 1 статьи 222.1 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств»). Он признал вину и сотрудничает со следствием. Фигуранта арестовали.

По данным агентства, мужчина был задержан с поличным. У него правоохранители обнаружили и изъяли взрывчатые вещества, составные части БПЛА, средства связи и изобличающие его противоправную деятельность документы. Установлено, что, проживая на Украине, в 2024 году за денежное вознаграждение его завербовало СБУ. В Россию он приехал, уже владея конспиративными способами связи в мессенджере WhatsApp, обращению со взрывчатыми веществами, снабжен деньгами и проинструктирован о вариантах выполнения заданий.

Ранее сообщалось, что на Кубани ФСБ задержала исламиста, планировавшего теракт в общежитии нефтезавода.