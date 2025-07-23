Видеообращение Симоньян в адрес Царева оказалось фейком

Видеообращение главреда RT Симоньян в адрес политика Царева оказалось фейком

В сети появилось видео, на кадрах которого российский политик и публицист Олег Царев сообщает о социальных проблемах жителей Донецка — он утверждает, что подобная ситуация якобы наблюдается в городе уже на протяжении 10 лет.

В действительности тиражируемое видео является дипфейком, о чем можно судить по ряду признаков. В частности, на кадрах заметны неестественные движения бровей и губ спикера вкупе с несоответствием темпу речи, а также слабовыраженная мимика и интонация. Кроме того, видно, как контур лица говорящего «рябит». Для создания дипфейка было использовано реальное видео с участием Царева — оно было опубликовано на его Rutube-канале три недели назад: на кадрах политик рассуждал о прекращении США поставок некоторых вооружений Киеву.

Также в сети распространилось видеообращение главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян с реакцией на высказывание Царева — на кадрах она отвечает на его критику. Однако Симоньян не делала подобных заявлений. Данное видео также было сфабриковано с помощью искусственного интеллекта — на записи видна неестественная мимика говорящей и слышен такой же неестественный голос. Оригинал ролика был опубликован 22 июня текущего года в Telegram-канале Russia Today и посвящен Дню памяти и скорби. Кроме того, сама Симоньян подтвердила, что видео является фейковым. «Состряпали очередной фейк со мной с помощью нейросети. Будьте бдительны», — написала она в официальном Telegram-канале.

Таким образом, все тиражируемые видео с участием Царева и Симоньян не имеют никакого отношения к действительности. Дипфейки не получили распространения в СМИ, при этом ряд изданий опубликовал опровержение данных сведений, в их числе «Вечерняя Москва» и «Блокнот Краснодар».

В сети распространились сведения о том, что публицист Царев рассказал о социальных проблемах в Донецке, а главред RT Симоньян записала ответное видеообращение. Однако данная информация оказалась фейком — все тиражирумые видеоролики были созданы нейросетью.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».