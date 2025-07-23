Володин поблагодарил граждан КНДР за поддержку во время вторжения ВСУ в Курскую область

Володин поблагодарил граждан КНДР за защиту Курской области от ВСУ

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поблагодарил граждан Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) за поддержку во время вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область. Об этом сообщает РИА Новости.

Спикер нижней палаты парламента напомнил о событиях в российском регионе во время пленарного заседания.

«Отдельные слова благодарности гражданам и руководству Корейской Народно-Демократической Республики за их поддержку, братское плечо в борьбе с неонацистскими захватчиками в Курской области», — сказал он.

Володин подчеркнул, что северокорейские военные вместе с российскими солдатами защищали страну как свою Родину.

Бойцы из Северной Кореи участвовали в деоккупации приграничных территорий Курской области, которые около полугода находились под контролем украинских войск. Профессионализм северокорейских военнослужащих отметил президент России Владимир Путин, который лично поблагодарил военачальников из КНДР и бойцов подразделений спецназа, участвовавших в освобождении российского региона.