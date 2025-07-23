Задержанные в Грузии россияне объявили голодовку

В Грузии два гражданина РФ объявили голодовку в тюрьме после участия в протестах

В Грузии два гражданина России Артем Грибуль и Антон Чечин объявили голодовку в тюрьме. Об этом сообщила адвокат одного из задержанного, передает Telegram-канал Tbilisi Life.

Обоих обвиняют в хранении наркотиков. Голодовка продолжается несколько дней, говорится в сообщении.

Российские граждане требуют улучшение тюремных условий и предоставление доступа СМИ ко всем судебным процессам.

«До выполнения моих требований я объявляю сухую голодовку без пищи и воды. Я также призываю всех узников совести Грузии присоединяться к голодовке», — говорится в обращении Грибуля из тюрьмы. Уточняется, что Грибуль и Чечин участвовали в антиправительственных протестах в Грузии.

Одной из причин недовольств на улицах Грузии осенью 2024 года являлось несогласие оппозиционных партий и пятого президента Грузии Зурабишвили с результатами последних парламентских выборов, на которых победила правящая партия «Грузинская мечта». Еще одной причиной является отказ «Мечты» от курса на Евросоюз после проведения осеннего голосования.