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16:12, 24 июля 2025Мир

Американский медиамагнат ответил на угрозы Трампа

WP: Американский медиамагнат Мердок заявил, что Трамп не запугает его судом
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Американский медиамагнат, владелец газеты The Wall Street Journal (WSJ) и телеканала Fox News Руперт Мердок заявил, что президент США Дональд Трамп не запугает его судом. Об этом пишет The Washington Рost (WP).

«Мне 94 года, и меня не запугать», — передали слова Мердока трое его близких.

Как отмечает WP, Мердок «был частой мишенью прихотей Трампа» на протяжении всей карьеры нынешнего хозяина Белого дома, он выступал против его президентства еще в 2015 году, однако затем между Мердоком и Трампом установились «взаимовыгодные отношения».

Ранее американский лидер подал иск против Мердока за клевету после того, как WSJ сообщила о непристойном рисунке, который тот якобы более двадцати лет назад подарил Джеффри Эпштейну, обвиненному в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних.

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