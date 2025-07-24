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06:00, 24 июля 2025Забота о себеЭксклюзив

Врач предупредил о распространившихся среди подростков заболеваниях глаз

Офтальмолог Азнаурян предупредил о выявлении подростковой глаукомы
Екатерина Смирная
Екатерина Смирная (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Photoroyalty / Shutterstock / Fotodom  

Зависимость детей и подростков от гаджетов зачастую сказывается на зрение и здоровье глаз, предупредил детский офтальмолог, офтальмохирург, основатель и руководитель Объединения детских глазных клиник «Ясный взор» Игорь Азнаурян. В беседе с «Лентой.ру» он описал новые болезни молодежи.

Длительное использование гаджетов может спровоцировать развитие близорукости, а также астенопию, то есть быструю зрительную утомляемость, синдром сухого глаза и еще ряд офтальмологических болезней, перечислил врач. При чем количество детей и подростков с этими тремя патологиями сегодня растет с огромной скоростью, отметил он.

По словам специалиста, многие офтальмологи даже говорят о настоящей эпидемии близорукости, так как в крупных городах она встречается у 50 процентов подростков, в сельской местности этот показатель достигает 30.

Азнаурян обратил внимание, что после выявления патологии, важно сразу же заняться ее лечением, чтобы остановить ухудшение зрения, а не менять из года в год очки на более сильные.

Дело в том, что без терапии может не только зрение стать хуже, но и развиться осложнения, например, амблиопия — когда мозг как бы "отключает" один глаз

Игорь Азнаурянофтальмолог

В последнее время у подростков также часто выявляется синдром сухого глаза, который возникает, когда организм вырабатывает недостаточно слезной жидкости, пояснил медик. При этом слеза выполняет целый ряд важных функций — увлажнение, защита, очищение, питание и бактерицидное действие.

«Дело в том, что когда мы смотрим на экран гаджетов, то неосознанно реже моргаем. Соответственно, глаза реже увлажняются слезой. Плюс подростки не отрываются от гаджетов круглые сутки и в результате у них возникает перенапряжение зрительной системы. Так же в этом возрасте они редко бывают на улице, и сухой воздух в помещениях тоже провоцирует синдром сухого глаза», — поделился эксперт.

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Кроме того, сейчас офтальмологи все чаще выявляют у подростков глаукому, добавил Азнаурян.

«Этот вид глаукомы называется ювенильной. При глаукоме повышается внутриглазное давление, и из-за этого постепенно разрушается зрительный нерв. Без своевременного лечения это может привести к потере зрения. Болезнь может протекать долго незаметно, поэтому к офтальмологам часто обращаются с этим заболеванием уже в "запущенной" форме», — рассказал специалист.

Чтобы защитить глаза, он порекомендовал больше гулять, обеспечить правильное освещение в помещении и контролировать время использования гаджетов. Врач призвал делать обязательные перерывы каждые 15-20 минут на 5-10-минут, чтобы зрительный орган мог отдохнуть.

Ранее врач-офтальмолог Дмитрий Дементьев в эфире программы «О самом главном» призвал россиян не тереть глаза руками во время работы в огороде. Так можно занести бактерии и получить воспаление, уточнил он.

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