Эпидемиолог высказался об опасности нового штамма коронавируса «стратус»

Эпидемиолог Онищенко: Нет оснований ждать от «стратуса» драматичных осложнений

Новый штамм COVID-19 XFG «стратус» — очередной субтип коронавируса, на смену которого придет другой подвид, рассказал «Ленте.ру» врач-эпидемиолог, заместитель президента Российской академии образования (РАО), академик РАН Геннадий Онищенко. Он также отметил, что с большой долей вероятности новый штамм не приведет к возвращению противоэпидемических мер и не вызовет тяжелые осложнения.

«Это один из субтипов коронавируса (…) В этом году уже с десяток было вариантов, которые начинают доминировать наряду с другими циркулирующими субтипами. Этот субтип более контагиозен, чем все остальные, и ожидать от него каких-то, я бы сказал, драматических осложнений, нет никаких оснований, потому что он анализируется в генетической последовательности», — сказал Онищенко.

Он пояснил, что для штамма «стратус» характера повышенная заразность, но не тяжелое течение. По его мнению, это очередной штамм COVID-19, на смену которого в ближайшее время придет другой подвид. Пока нет оснований вводить противоэпидемические мероприятия, и с большой долей уверенности можно сказать, что их и не будет, заключил Онищенко. При этом, по его оценке, случаев заболевания новым штаммом в России не 114, а на порядки больше.

Он также пояснил, что коронавирус, в отличие от гриппа, циркулирует круглый год. И по прошлым двум годам после коронавирусной пандемии подъемы заболеваемости отмечались в конце весны - начале лета, а также в августе.

Я бы, используя повод этот, еще раз напомнил гражданам нашим о том, что надо быть более настороженными, обращать внимание прежде всего на детей, хотя коронавирус в щадящем режиме к ним относится, и, конечно, на старшее поколение Геннадий Онищенко эпидемиолог, академик РАН

Он призвал россиян внимательно относиться к своему здоровью, и если заболевание будет проходить тяжело, то нужно вызывать медиков. Также он посоветовал возобновить практику пандемии и проверять себя с помощью теста на коронавирус.

Ранее заведующий лабораторией геномных исследований ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов раскрыл данные о заражении штаммом коронавируса «стратус». По последним данным, в стране было выявлено 114 случаев. При этом большая часть случаев заболевания приходится на Москву — 54 процента.

Впервые новый штамм выявили в конце апреля. Он представляет собой смесь двух вариантов вируса LF.7 и LP.8.1.2 и характеризуется высокой заразностью. Характерной особенностью «стратуса» является осиплость голоса, однако сам штамм не вызывает более тяжелого течения болезни по сравнению с предыдущими вариантами.

