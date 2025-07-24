Экс-депутат АдГ Петерсен: Германия близится к банкротству из-за Украины

Траты Германии превышают доходы страны, а проводимая в отношении Украины политика в виде помощи Киеву вооружением ведет страну к банкротству. Об этом заявила РИА Новости экс-депутат гамбургского парламента от АдГ Ольга Петерсен.

«Как любой рабочий человек мы понимаем, если мы будем тратить постоянно больше, чем мы зарабатываем, то наступит такой момент, когда мы останемся совсем без денег... И когда [президент США Дональд] Трамп сказал, что Евросоюз будет оплачивать оружие, а мы его будем поставлять, то я поняла, что это оружие будет оплачиваться Германией», — пояснил политик.

Петерсен рассказала, что для решения проблемы с долгами канцлер Германии Фридрих Мерц реформирует долговой тормоз для того, чтобы продолжить финансирование Украины за счет следующих поколений немецких налогоплательщиков.

Ранее глава Министерства обороны Германии Борис Писториус потребовал от США исполнения обязательства по поставкам комплексов Patriot для Украины. Он подчеркнул, что страны, которые передадут эти системы, должны получить новые в как можно более короткие сроки.