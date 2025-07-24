На Украине объявили принудительную эвакуацию Доброполья

Донецкая ОВА заявила о принудительной эвакуации Доброполья

Подконтрольная Украине Донецкая областная военная администрация (ОВА) объявила о принудительной эвакуации людей из населенного пункта Доброполье и сел Добропольского и Криворожского районов. Слова ведомства передает «Страна.ua».

«Зона эвакуации расширена на села Анновка, Новый Донбасс, Рубежное (Добропольский район), Доброполье, Надежда, Новокриворожье, Новомарьевка, Новофедоровка, Ракша (Криворожский район)», — передает издание слова администрации.

Отмечается, что в данных населенных пунктах находятся около 928 детей.

Ранее глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил о проведении эвакуации жителей из 325 населенных пунктов региона. Он добавил, что следует увеличить темпы передвижения людей из районов, близких к зоне боевых действий, поскольку иначе властям придется начать принудительную эвакуацию.