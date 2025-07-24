Подачу российского газа в Армению приостановили

«Газпром Армения» сообщила о прекращении подачи газа в республику для ремонта

Поставки природного газа в Армению из России временно остановлены для проведения аварийно-восстановительных работ. Об этом сообщает пресс-служба компании «Газпром-Армения».

Предполагается, что ремонт займет три дня — с 24-го до 19:00 часов 26 июля. Проблемы с подачей газа возникли на участке Казах — Сагурамо транзитного магистрального газопровода Северный Кавказ — Закавказье на территории Грузии.

В ближайшие дни газоснабжение потребителей в Армении будет проходить за счет внутренних резервов и дополнительных поставок из Ирана.

Четыре месяца назад поставки российского газа в Армению также останавливались на несколько часов для ремонта на участке газопровода Северный Кавказ — Закавказье.

В настоящее время «Газпром» является единственным поставщиком газа в республику. Ему принадлежит 100 процентов «Газпром-Армения». Страна также получает газ из Ирана, но использует его для производства электроэнергии и экспортирует обратно из расчета 3 киловатт-часа за кубометр природного газа, оставляя излишки электроэнергии себе.