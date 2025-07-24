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12:33, 24 июля 2025Силовые структуры

Путин приехал на церемонию прощания с председателем Верховного суда

Путин прибыл в ЦКБ на прощание с председателем Верховного суда Подносовой
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин приехал в московскую Центральную клиническую больницу (ЦКБ) на церемонию прощания с председателем Верховного суда Ириной Подносовой. Об этом сообщает РИА Новости.

Агентство отметило, что Подносова возглавила Верховный суд Российской Федерации в апреле 2024 года. Она умерла на 72-м году жизни.

Ранее сообщалось, что причиной смерти председателя Верховного суда России стало онкологическое заболевание.

Ирина Подносова родилась в 1953 году в Пскове. Более 35 лет работала судьей и имела высший квалификационный класс. Она стала первой женщиной, возглавившей Верховный суд.

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