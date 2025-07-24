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16:21, 24 июля 2025Мир

Трамп запретил своим чиновникам упоминать имя одного человека

NBC News: В Белом доме ввели запрет на несогласованные упоминания Эпштейна
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kent Nishimura / Reuters

В администрации президента США Дональда Трампа ввели запрет на несогласованные упоминания дела финансиста Джеффри Эпштейна в надежде погасить разгорающийся вокруг него скандал. Об этом сообщает телеканал NBC News.

«Трамп и его помощники решили прибегнуть к стратегии замалчивания, чтобы заглушить критику в связи с отказом президента обнародовать документы, содержащие подробности расследования федерального правительства в отношении Эпштейна», — пишет издание со ссылкой на источник в Белом доме.

Как утверждается, Трамп дал понять своему окружению, что не хочет, чтобы они постоянно обсуждали дело Эпштейна. В результате было введено ограничение, согласно которому никому из чиновников администрации не разрешается говорить об Эпштейне без предварительного согласования на высоком уровне.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что имя Трампа несколько раз встречается в материалах по делу Эпштейна, о чем президенту сообщили в мае чиновники министерства юстиции. В Белом доме в ответ на просьбу издания о комментарии эту новость назвали «очередным фейком».

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