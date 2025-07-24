В ДНР рассказали о заходе российских войск в Красноармейск

Советник главы ДНР Кимаковский: Взятие Зверево означает заход в Красноармейск

Взятие населенного пункта Зверево означает заход российскими войсками в Красноармейск (украинское название — Покровск). Об этом рассказал ТАСС советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский.

«Освобождение Зверево означает для наших сил заход на юго-западную окраину Красноармейска», — приводятся в публикации слова советника.

Он добавил, что контроль над населенным пунктом также лишает украинских военных логистической трассы на Днепропетровск.

О взятии под контроль Новоэкономического и Зверево стало известно 24 июля. В пресс-службе Минобороны России сообщили, что указанные населенные пункты заняли подразделения группировки войск «Центр».