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08:14, 24 июля 2025Россия

В Москве госпитализировали прямого потомка князей Трубецких и Голицыных

Shot: В Москве госпитализировали 78-летнего князя Александра Трубецкого
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В Москве госпитализировали прямого потомка князей Трубецких и Голицыных — 78-летнего Александра Трубецкого. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

По сведениям издания, мужчину доставили в реанимацию одной из столичных клиник из-за проблем с легкими на фоне перенесенной пневмонии. Спустя некоторое время состояние князя улучшилось.

Как утверждает Shot, Александр Александрович Трубецкой родился в Париже в 1947 году. Он является членом целого ряда общественных организаций, а также почетным профессором Московского государственного университета (МГУ) имени Ломоносова.

До этого сообщалось, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил главу «Норникеля» Владимира Потанина Орденом святого благоверного князя Александра Невского I степени.

Потанин получил общецерковную награду РПЦ за особые заслуги в деле защиты Отечества, укрепления межнационального мира, развития международных связей Церкви, а также за вклад в увековечивание памяти святого князя.

ЖЗЛ
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