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10:36, 24 июля 2025Силовые структуры

В России возбудили первое уголовное дело о дропперстве

В Москве задержали женщину в рамках первого уголовного дела о дропперстве
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

В Москве задержали 53-летнюю местную жительницу, которая стала фигуранткой первого уголовного дела о так называемом дропперстве — передаче своего банковского счета аферистам. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По официального представителя МВД России, подозреваемая нашла подработку в интернете, потому что хотела погасить имеющиеся у нее долги. Женщина открыла счет индивидуального предпринимателя, который использовали мошенники. Через него прошло более одного миллиона рублей. Данные о совершенных банковских операциях задержанная передавала своим кураторам в мессенджере. Правоохранители произвели обыск в ее квартире. В результате были обнаружены и изъяты компьютеры, телефоны и банковские и сим-карты.

В отношении нее возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 187 УК РФ.

Ранее в РОЦИТ назвали схемы мошенников в 2025 году.

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