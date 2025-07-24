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15:13, 24 июля 2025Бывший СССР

В ВСУ признали продвижение в Запорожье

Боец ВСУ Алекс: ВС России продвинулись в Запорожье
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Подразделения Вооруженных сил (ВС) Российской Федерации продвинулись на запорожском направлении в Каменском. Об этом в своем Telegram-канале сообщил боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным Алекс.

«На запорожском направлении (...) продвинулись за Каменским и закрепились на подступах к Степногорску», — написал украинский военнослужащий.

По его словам, ситуация для ВСУ на этом участке фронта была «осложнена».

Ранее Telegram-канал «Военкоры русской весны» сообщил, что ВС России штурмуют Плавни, наступая на запорожском направлении. Отмечается, что ВСУ контролируют только северную часть поселка, что признается и украинскими аналитическими ресурсами.

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