Венгрия отказалась пускать ирландцев из-за Палестины

Венгрия отказалась пускать ирландскую группу Kneecap из-за поддержки ХАМАС

Венгерские власти отказались пускать на территорию страны ирландскую музыкальную группу Kneecap из-за их поддержки палестинской радикальной группировки исламистского толка ХАМАС. Об этом на своей странице в соцсети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) сообщил министр европейских дел страны Янош Бока.

«Выступление этой группы перед большой аудиторией в Венгрии нарушит интересы национальной безопасности страны», — утверждает чиновник.

Бока отмечает, что члены группы Kneecap «постоянно допускают антисемитские высказывания», разжигающие, по его словам, ненависть и направленные на поддержку терроризма и террористов.

В июне Израиль отказался пропускать судно с активистской Гретой Тунберг и ирландским актером Лиамом Каннингемом на борту. Команда «Флотилии свободы» доставляла гуманитарную помощь в сектор Газа.