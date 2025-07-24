Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:25, 24 июля 2025Мир

Венгрия отказалась пускать ирландцев из-за Палестины

Венгрия отказалась пускать ирландскую группу Kneecap из-за поддержки ХАМАС
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Jaimi Joy / Reuters

Венгерские власти отказались пускать на территорию страны ирландскую музыкальную группу Kneecap из-за их поддержки палестинской радикальной группировки исламистского толка ХАМАС. Об этом на своей странице в соцсети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) сообщил министр европейских дел страны Янош Бока.

«Выступление этой группы перед большой аудиторией в Венгрии нарушит интересы национальной безопасности страны», — утверждает чиновник.

Бока отмечает, что члены группы Kneecap «постоянно допускают антисемитские высказывания», разжигающие, по его словам, ненависть и направленные на поддержку терроризма и террористов.

В июне Израиль отказался пропускать судно с активистской Гретой Тунберг и ирландским актером Лиамом Каннингемом на борту. Команда «Флотилии свободы» доставляла гуманитарную помощь в сектор Газа.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Залужный предрек окончание конфликта на Украине в 2034 году при одном условии

    Билла и Хиллари Клинтон вызовут на допрос из-за связи с Эпштейном

    Трампу предрекли неудачу в попытке очернить Обаму

    Залужный заявил об отсталости Украины

    Дачников научили прогонять с участка любящих пиво вредителей

    Стала известна дата возможного введения запрета на вывоз бензина из России

    Раскрыта судьба пассажиров разбившегося в России самолета Ан-24

    Матвиенко оценила риски для переназначения более 30 российских сенаторов

    На Западе описали отношения Зеленского и Ермака фразой «спят рядом»

    «Радиостанция Судного дня» пробудилась и передала семь загадочных сообщений подряд

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости