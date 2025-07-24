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06:21, 24 июля 2025Мир

ВСУ предрекли частую потерю истребителей

Аналитик де Латтр: ВСУ будут терять истребители из-за плохой подготовки пилотов
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Louiza Vradi / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) будут чаще терять истребители из-за плохой подготовки управляющих ими пилотов. Такое развитие событий предрек французский аналитик Сириль де Латтр в беседе с ТАСС.

По его словам, главным фактором эффективности авиации является не наличие передовых моделей самолетов, а качество подготовки летчиков.

«Для Украины частота потерь Mirage, вероятно, будет расти, потому что у Украины нехватка пилотов, а те, что есть, плохо подготовлены», — подчеркнул де Латтр.

Эксперт напомнил, что подготовка пилота занимает от 4,5 до 5 лет, но это не обеспечивает готовность к реальным боевым действиям. В условиях, когда управление самолетом доверяют молодым людям без соответствующего опыта, риск потерь растет многократно, подчеркнул аналитик.

Ранее сообщалось, что 22 июля в Волынской области потерпел крушение французский истребитель Mirage 2000. Во время выполнения полетного задания произошел отказ авиационной техники. Пилот успел катапультироваться, его спасение попало на видео.

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