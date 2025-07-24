ВСУ решили увеличить группировку у Славянска и Краматорска

ТАСС: ВСУ намерены увеличить группировку у Славянска и Краматорска

Вооруженные силы Украины (ВСУ) решили увеличить численность собственной группировки у Славянска и Краматорска. Об этом со ссылкой на источники в российских силовых структурах сообщает ТАСС.

«ВСУ, по всей видимости, намерены увеличить численность своей группировки в славянско-краматорской агломерации, в связи с чем глава военной администрации подконтрольной Киеву части ДНР Вадим Филашкин призвал местное население эвакуироваться», — приводятся в публикации слова собеседника.

Отмечается, что украинским военным потребуется жилая площадь для размещения, поэтому бойцы ВСУ будут занимать оставленные квартиры.

Ранее стало известно о возросшем давлении на ВСУ в Славянске и Краматорске. В прессе сообщалось, что налет дронов и корректируемых авиабомб в июле увеличился вдвое по сравнению с июнем.