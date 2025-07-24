Женщина накинулась на попутчика в самолете с кулаками и попала на видео

NYP: Пассажирка авиакомпании Air Asia избила попутчика в самолете

Агрессивная пассажирка накинулась на попутчика в летящем в Китай самолете и попала на видео очевидцев. Об этом сообщает издание The New York Post (NYP).

Инцидент между мужчиной и женщиной произошел на борту авиакомпании Air Asia, который вылетел из столицы Малайзии Куала-Лумпур в китайскую провинцию Сычуань вечером 21 июля. Конфликт возник из-за громкого разговора трех клиенток компании. Сидящий позади них турист попросил девушек замолчать, однако те проигнорировали просьбу.

«Заткнись! Ты что, идиотка? Я хочу спать», — воскликнул пассажир. На это остро отреагировала девушка в зеленом костюме, которая встала со своего места и избила обидчика кулаками. На опубликованных в социальных сетях кадрах бортпроводницы и пассажиры лайнера предприняли попытки разнять дерущихся. Однако информации об аресте дебоширов нет.

Ранее сообщалось о двух туристах, которые подрались в летящем самолете. Бортпроводники авиакомпании TUI сообщили, что мужчина напал на свою спутницу в туалете.