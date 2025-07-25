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16:08, 25 июля 2025Мир

Трампу пририсовали микропенис и связали с Сатаной

Сериал «Южный парк» выпустит эпизод с Трампом, у которого пририсован микропенис
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Кадр: South Park Studios / YouTube

Популярный американский сериал «Южный парк» (South Park) выпустит первый эпизод нового 27 сезона, в котором президент США Дональд Трамп изображен с пририсованным микропенисом, а рядом с ним постоянно будет находиться Сатана. Об этом сообщает The Guardian.

Сюжет заключается в том, что персонаж Трампа пытается успокоить жителей Южного парка, которые возмущены тем, что кандидат, за которого они голосовали, стал корыстным диктатором, вероятно, фигурировавшим в списках скандального финансиста Джеффри Эпштейна. Он регулярно оказывается рядом с Сатаной и постоянно подает на всех в суд, снимая штаны, демонстрируя свой микропенис.

Авторы материала The Guardian задались вопросом, попытается ли Трамп привлечь к ответственности за карикатуру создателей сериала Трея Паркера и Мэтта Стоуна, поскольку недавно они подписали эксклюзивный контракт с компанией Paramount, которую американский лидер засудил, выиграв 16 миллионов долларов.

Помощник пресс-секретаря Белого дома Тейлор Роджерс отреагировал на на новый эпизод «Южного парка», возмутившись тем, что левые годами критиковали сериал, а сейчас восхваляют его. Он назвал такое поведение поистине лицемерным.

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