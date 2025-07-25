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07:32, 25 июля 2025Силовые структуры

Боец СВО Салют предрек изменение характера терактов в будущем

Боец спецназа Салют: В будущем дроны станут основным оружием терактов
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

В будущем боевики изменят характер совершения терактов, перейдя на использование дронов. Такое мнение в интервью «Ленте.ру» высказал боец с позывным Салют из батальона спецназа Северной Осетии «Жнец» в составе 58-й армии.

По его словам, квадрокоптеры и FPV-дроны станут основным оружием терактов. Боевики перестанут вступать в прямое столкновение, а будут совершать атаки с дальнего расстояния, где риск быть пойманным кратно снижается. К этому нужно готовиться уже сейчас.

«Нужно уже сейчас ужесточать контроль, оборот и права на использование дронов. А также накрыть купольной системой радиоэлектронной борьбы (РЭБ) все государственные и особо важные объекты», — говорит Салют.

С ним согласен брат с позывным Джокер, также проходящий службу в батальоне «Жнец». Он считает, что главное сейчас — не дать боевикам подготовить новую волну террора, для чего они закапывают схроны с оружием и продовольствием, а в будущем перейдут на дроны. Надо бить по их логистике, ужесточать контроль за техникой и ставить «купола» РЭБ на критически важные объекты, добавил офицер.

Полностью интервью бойцов СВО можно прочитать здесь.

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