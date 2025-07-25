Больше тысячи машин скопились в очереди на Крымском мосту

На Крымском мосту образовалась пробка более чем из тысячи автомобилей

Перед Крымским мостом образовалась пробка более чем из тысячи автомобилей. Об этом говорится в Telegram-канале «Крымский мост: оперативная информация».

По состоянию на 14:00 по московскому времени в очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находились 445 машин, а время ожидания составляло около двух часов. В очереди со стороны Керчи стояли 1050 транспортных средств, время ожидания составляло более трех часов. Через час пробка со стороны Керчи увеличилась до 1200 автомобилей.

Ранее Следственному комитету России удалось установить все этапы теракта на Крымском мосту, произошедшего в октябре 2022 года. Также были установлены все лица, привлеченные для выполнения конкретных преступных задач.