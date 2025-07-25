Большинство новых квартир в Москве оказались без отдельных кухонь

Аналитики премии Urban заявили о снижении числа квартир с отдельными кухнями

Изменение культуры потребления пищи дома из-за популярности доставки и ресторанов привело к снижению предложений квартир с отдельной кухней — она есть только у 27,6 процента московских новостроек. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе премии Urban.

«Неуклонный рост популярности доставки готовый еды на дом и заведений общепита ставит под вопрос необходимость наличия кухни в современных квартирах. Аналитики премии Urban подсчитали, что только в 27,6 процента столичных новостроек есть обособленная кухня, подавляющее большинство предложений реализуется с объединенной кухней и гостиной. Совсем без кухни на московском рынке нет пока предложений, даже в апарт-комплексах», — говорится в сообщении.

Так, по их данным, 74 процента россиян пользуются доставкой готовой еды на дом, причем доля тех, кто заказывает еду через день выросла до 24 процентов, а ежедневно пользуются этой услугой — 16 процентов.

Эксперты премии Urban отмечают, что снижение стоимости доставки готовой еды при росте разнообразия предложений, а также популяризация культуры питания вне дома, особенно среди молодой аудитории, способствуют тому, что россияне все меньше готовят дома пресс-служба премии Urban

Чаще всего кухня объединяется с гостиной, что позволяет расширить гостевое пространство и оборудовать большую обеденную группу, отметили в Urban, уточнив, что такая планировка характерна для 64,6 процента столичных предложений. Кухня-ниша встречается у 7,5 процента предложений, еще 0,2 процента вариантов имеют свободную планировку.

Также аналитики премии Urban отметили, что в 1,4 процента предложений в столичных новостройках есть опция финишной отделки с установкой кухонного гарнитура и техники.

«Застройщики оставляют за кухней-гостиной право самого "социального" помещения в квартире, поэтому в новых домах уже не редкость нестандартные планировки этой зоны: с угловым или панорамным остеклением, с выходом на террасу или утепленную лоджию», — отметили в пресс-службе.

Аналитики «НДВ Супермаркет недвижимости» и девелопера Dar ранее сообщали, что однокомнатные квартиры в 2025 году стали самыми востребованными объектами на рынке новостроек бизнес-класса в Москве. С января по июнь 2025 года доля новых однушек бизнес-класса в структуре спроса выросла на 3,5 процентного пункта, до 33,2 процента. Наибольшей популярностью пользуются однокомнатные квартиры со средней площадью 42 «квадрата». https://lenta.ru/news/2025/07/24/rossiyane-brosilis-pokupat-odin-vid-zhilya/